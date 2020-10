El error de Neymar que provocó la “explosión” del celular de su compañero de la selección Richarlison

El accidente de Neymar durante una transmisión

Desde hace un tiempo, las principales figuras del mundo del deporte eligen las redes sociales para distenderse y mostrar parte de su intimidad. Este es el caso de Neymar, uno de los futbolistas con más seguidores en el planeta. En las últimas horas, la figura del Paris Saint Germain fue noticia por un error que cometió durante una transmisión en vivo de Twitch. Su involuntario accidente le generó un dolor de cabeza a Richarlison, su compañero en la selección de Brasil.

¿Qué fue lo que sucedió? Durante la transmisión, el delantero del PSG decidió llamar al mediocampista del Everton. Para demostrar que estaba realmente intentando comunicarse con él, Ney optó por mostrar ante la cámara la pantalla del celular. Aunque fue por escasos segundos, varios de los espectadores llegaron a realizar un print de pantalla y capturar el número del ex el Atlético Mineiro, Fluminense y Watford.

El celular de Richarlison "explotó" por un error de Neymar (Twitter)

Algunos de sus seguidores lo alertaron de inmediato, pero ya era tarde. Al leer los comentarios, el ex Barcelona reconoció su error ante el público. “Sin querer mostré tu número”, le explicó a su compañero en el conjunto nacional, a quien le “explotó" el teléfono. Aunque al principio se mostró apenado por lo acontecido, con el correr de los minutos el ex Santos comenzó a reírse de lo acontecido.

“Vas a tener que cambiar el número”, le advirtió Ney entre risas. Más tarde, Richarlison utilizó sus redes sociales para canalizar lo acontecido. “Gracias, Neymar. Sos un genio”, escribió. Poco después, añadió: “En cinco minutos ya tengo más de 10 mil mensajes”. “Sos muy querido por la gente”, le respondió el crack del PSG.

Richarlison y Neymar la siguieron en las redes sociales (Twitter)

Los últimos días no fueron los mejores para el hombre del Everton. Aunque aún su equipo lidera la tabla de posiciones en la Premier League, los de Carlo Ancelotti igualaron el clásico ante Liverpool como local y el mediocampista vio la tarjeta roja por una falta ante Tiago Alcántara. “Todos los que conocen mis antecedentes saben que nunca he sido un jugador violento. Lo que sucedió hoy fue una fatalidad por puro exceso de dedicación. No entré con la intención de lesionar a Thiago . Cuando vi que iba a chocar con él, levanté el pie y le golpeé con la rodilla, siendo inevitable por la velocidad de la jugada”, se defendió.

