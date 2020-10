Con Sebastián Villa de titular, Boca pierde con Arsenal en un amistoso en Ezeiza

Luego de que se suspendiera el amistoso ante Tigre planificado para el sábado pasado por un brote de coronavirus en el plantel del Matador, Boca vuelve a adquirir rodaje durante la Fecha FIFA: enfrenta a Arsenal de Sarandí en el predio de Ezeiza. Miguel Ángel Russo prueba a sus muchachos pensando en el reinicio de la actividad y llamó la atención la presencia de Sebastián Villa, marginado en el plantel. Los de Sarandí se imponen 1-0 por el tanto de Nicolás Miracco.

El Xeneize recibirá en la Bombonera el jueves 22 de octubre al Caracas de Venezuela por la sexta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores (al día siguiente se sortearán los cruces de los octavos de final), a la espera de la confirmación del campeonato argentino, que se activaría la semana siguiente a esa mencionada.

Russo no cuenta con los seleccionados Esteban Andrada, Eduardo Salvio (Argentina), Frank Fabra, Jorman Campuzano (Colombia) y Carlos Zambrano (Perú), quienes se sumarán en las próximas horas. Y apeló al colombiano Villa, quien permanece entrenándose junto al plantel profesional pero no es considerado para encuentros oficiales hasta que la Justicia dé un veredicto sobre el caso de violencia de género en el que quedó envuelto con su ex pareja.

Villa, titular en el amistoso de Boca ante Arsenal de Sarandí (Foto: Boca Juniors)

En las últimas horas el Atlético Mineiro acercó una nueva oferta por el futbolista de 24 años: 7,5 millones de dólares por el 50% de su pase (Boca posee el 70%). Pero antes de iniciar las negociaciones el Consejo de Fútbol le pidió al presidente del club brasileño que aclarara un tuit en el que había hecho mención a los problemas personales del ex Deportes Tolima.

Jorge Bermúdez mencionó hoy sobre su compatriota: “Mantuvimos una postura muy respetuosa con su caso. Nos sorprendió que salg aun presidente de otro club a hablar de él. Tenemos el profundo dolor de no usar a Sebastián pero también somos consecuentes con nuestro club, la gente que nos rodea y aquel que puso un voto para que estemos hoy al frente de la institución”.

Formaciones:

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Gastón Ávila, Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Cristian Medina; Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Ulises Abreliano, Fabio Pereyra, Gastón Suso, Emiliano Papa; Mateo Carabajal, Facundo Kruspzky, Alejo Antilef, Nicolás Castro; Lucas Albertengo y Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina

Cancha: Centro de Entrenamiento de Boca Juniors

Detalle: se juegan dos tiempos de 40′

NOTICIA EN DESAROLLO...

