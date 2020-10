El diálogo completo del cruce entre Lionel Messi, Marcelo Martins y el ayudante de Bolivia: el misterio de la amarilla a La Pulga

El diálogo completo del cruce de Lionel Messi en Bolivia-Argentina

Luego del pitazo final que marcó el triunfo de la Argentina ante Bolivia, se desató un entredicho en el terreno de juego que tuvo varios protagonistas, incluidos los capitanes de ambos elencos: Lionel Messi y Marcelo Martins. Según parece, algunos jugadores y asistentes del cuerpo técnico de César Farías se enfadaron por la actitud de los futbolistas albicelestes. Este miércoles se conoció el video completo con sonido ambiente que permite escuchar el diálogo entre quienes participaron del conflicto y esto ayuda a comprender qué fue lo que sucedió en el Hernando Siles de La Paz una vez que culminó el encuentro.

El primero en explotar de furia fue el goleador boliviano, tras ser amonestado por el árbitro Diego Haro. El centrodelantero intentó increpar a algunos jugadores rivales, pero fue contenido por sus propios compañeros, aunque se lo escuchó gritar: “Se comieron seis”, en referencia al histórico 6 a 1 que logró su seleccionado ante la Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

Mientras tanto, en el tumulto generado, un asistente del cuerpo técnico local se acercó a Messi y el Diez reaccionó: “La concha de tu madre. ¿Qué te pasa pelado?”. El señalado por Leo era Lucas Nava, un preparador físico argentino que trabaja con César Farías en la selección boliviana. Mientras tanto, Martins seguía a los gritos pese a que sus compañeros buscaban calmarlo: “Muertos de mierda”, expresó.

Tras ser separado por Nicolás Domínguez y Nicolás Tagliafico, La Pulga volvió para hablar con el ayudante y fue claro: “Estuviste gritando todo el partido, boludo. ¿Para qué hacés quilombo? vos hacés quilombo. Desde el banco que le estás gritando a los pibes. Yo también perdí y no hicimos quilombo”.

Pero Nava, alias Pelado, le respondió: “¿Para qué vienen a sobrar?”. Esa frase colmó la paciencia de Messi, quien luego de soltar un “¿quién viene a sobrar?", optó por marcharse de allí y olvidarse del conflicto ya que el partido había terminado y no quedaba más por hacer.

El partido de Messi ante Bolivia

Por otra parte, se desató una gran duda en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) porque justo antes de que se inicie el conflicto, el árbitro Haro le mostró la tarjeta amarilla a Lionel Messi. Incluso, en el video completo se ve que el juez le dice al capitán albiceleste “Está amonestado”. Sin embargo, en el sitio oficial de la FIFA y el de la Conmebol no hay registro de esa cartulina y sí de la que recibió Martins, capitán de Bolivia, segundos después.

Desde la AFA le comentaron a Infobae que ellos aguardarán la publicación del informe del referee, pero que hasta el momento no manejan la información de que La Pulga haya sido castigado con una amarilla.

Lucas Nava, el preparador físico que discutió con Messi

Infobae pudo dialogar con el arquero Carlos Lampe, testigo de los hechos y uno de los que debió calmar las aguas entre ambos bandos: “Yo justo estaba conversando con Messi y vimos que Marcelo Martins estaba discutiendo con unos chicos de Argentina pero no logré ver quiénes eran. Ahí traté de separar a mis compañeros y no pude escuchar qué se dijeron”. El arquero que tuvo un paso efímero por Boca a fines de 2018 es admirador del fútbol argentino y, lógicamente, de Messi. Se llevó un obsequio: después del alboroto, pudo cambiarle la camiseta número 10 en la entrada a los vestidores.

En la primera emisión del noticiero Sportia, que se emite por TyC Sports, advirtieron que según allegados al cuerpo técnico del combinado boliviano el cruce se desató luego de que un integrante de la delegación argentina insultara a un futbolista del representativo local. “Estábamos conversando con Leo y me dice 'mirá, mirá¿. Sí, estaba discutiendo Marcelo con dos de argentina. Venían ya discutiendo de más arriba. Ahí viene el PF nuestro, estaba separando, no lo vi discutiendo con nadie. Ahí pasó lo que han visto con Leo”, agregó Lampe sobre el tema en el canal TyC Sports. “No estaba caliente el partido. Por ahí la incertidumbre del segundo gol la posición de Lautaro generó un poco de calentura nuestra, pero no estuvo caliente el partido. Sí los últimos 5 minutos queríamos animarnos más, que se juegue, pero dentro de lo normal. Martins me dio a entender que lo habían gastado un poco, que lo había molestado y nada más. Estaba un poco mal por la derrota y todos los problemas que habíamos vivido”, añadió.

Sobre las alternativas del 2-1 en contra, Lampe valoró en diálogo con este medio: “En el primer tiempo fuimos superiores, con tres jugadas claras de cabeza y remates en buena posición que no terminaron bien. El segundo tiempo nos quedamos y Argentina creció. Deben cambiar los problemas que hay, para que el Profe (Farías) pueda disponer de todos los jugadores. No estuvieron los chicos de Bolívar, Wilstermann y Oriente Petrolero. Igualmente no es excusa, trabajamos muy bien en casi 60 días y las cosas no salieron como queríamos”.

Por su parte, Nava, decidió salir a dar su mirada sobre lo ocurrido en diálogo con el programa radial ¿Cómo te va?: “Es muy simple y resumido. Terminó el partido y vi que podía haber una posible pelea por discusiones. Cuando estás en un equipo o una selección, tenés que defender a tu gente. Es una realidad. Entonces intenté ir a separar a los jugadores nuestros para no sufrir ninguna expulsión. Seguramente en el momento de separar hubo algún malentendido y fue eso lo que pasó”.

“Son cosas que pasan en la cancha. Las pulsaciones están a mil. El que jugó al fútbol lo sabe. A veces hay muchos insultos que son comunes. Pasa en cualquier ámbito. Intenté separar y a lo mejor transcurrió un malentendido ahí. Pero sinceramente no hubo ningún tipo de reacción. Respeto a él y a todos los jugadores”, aseguró.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El auxiliar de la selección de Bolivia que discutió con Messi rompió el silencio: “Recibí insultos y amenazas de todos lados”

El Getafe cambiará su nombre para recibir al Barcelona de Messi

Todos los goles de la Fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022