De recibir ofertas por 18 millones de dólares a las misteriosas ausencias de los entrenamientos de Boca: el futuro incierto de Agustín Almendra

Agustín Almendra no atraviesa por el mejor momento personal ni profesional. El juvenil de Boca, por quien llegaron a ofrecer desde Europa 18 millones de euros en la gestión pasada, no se entrena más con el club y pidió ser transferido. Desde el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme, Jorge Bermúdez, Marcelo Delegado y Raúl Cascini advirtieron que si continúa ausentándose de las prácticas podría ser sancionado. “Si sigue faltando, se lo multará económicamente como a cualquiera que falta al laburo”, indicaron a Infobae fuentes del club de La Ribera sobre el jugador de 20 años.

¿Qué le pasa a Almendra? Desde el club no lo informan oficialmente, solo cuentan que el jugador asume problemas personales, pero que no avisa puntualmente por qué no se presente a entrenar. El entorno del futbolista tampoco brinda datos, manifiestan los mismos problemas de índole familiar y que no quiere entrenarse más con la institución. Es más, pidió que lo transfieran, aunque en el contexto mundial por la pandemia de coronavirus es bastante complejo. Sobre todo porque su cláusula de 30 millones parece una exageración y pocos clubes ofrecerían un dinero tentador por un futbolista que no juega hace casi un año. La actual comisión puso como piso de venta 10 millones de dólares. Su último encuentro fue en noviembre de 2019, en un 0-0 ante Vélez en Liniers.

Agustín Almendra ha pasado por varios episodios conflictivos que han llevado incluso a que la comisión directiva pasada decidiera en más de una oportunidad venderlo. “Es un tipo conflictivo”, reconocieron sobre el volante, que llegó a tener algunos problemas con sus compañeros por sus malas contestaciones y actitudes, incluso con el cuerpo técnico que encabezaba Gustavo Alfaro.

Agustín Almendra no juega profesionalmente desde noviembre de 2019 (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Fuera de lo profesional, y entrando en el ámbito personal, Almendra ha sufrido por las detenciones de varios familiares por cuestiones relacionadas con las drogas y la delincuencia. A pocos meses de su debut oficial en Primera (un 16 de abril de 2018 ante Independendiente en Avellaneda), los noticieros informaban la detención de su novia (Cecilia Fernanda Maciel de 40 años), acusada de ser la supuesta líder de una banda de mujeres que vendían pastillas abortivas a través de las redes sociales.

Almendra volvió a quedar en portada de los medios por ser el sobrino de uno de los cuatro hombres detenidos en agosto de 2019. En los allanamientos realizados en Quilmes les incautaron un arma de fuego calibre 22, dinero, celulares y variada cantidad de dosis de marihuana, cocaína y pasta base (paco). Poco tiempo después, su abuela de 69 años y otro de sus tíos de 45, en Almirante Brown, fueron detenidos con más de cien envoltorios con cocaína fraccionada, dinero, balanzas de precisión y elementos de corte.

Por supuesto, aunque en ninguno de los hechos estuvo involucrado directamente Agustín Almendra, su nombre siguió recorriendo las portadas de los diarios y los canales de TV, justo cuando varios gigantes europeos lo empezaban a apuntar como refuerzo. La Roma fue el primero, pero luego le siguieron Barcelona, Valencia, Sevilla y Atlético Madrid de España, el Manchester City de Inglaterra y el Porto de Portugal. Incluso, La Gazzetta dello Sport tituló con un posible traspaso al Napoli en 30 millones de euros en su portada.

Todo se desmoronó en la vida de Agustín Almendra, quien primero pegó los faltazos a las reuniones de zoom este año y luego directamente ni se presentó en las prácticas que el equipo realiza diariamente en el Centro de Entrenamiento que posee en Ezeiza. Con 20 años, es un jugador recuperable, siempre y cuando cambie su postura, piensan en el club. Pero la realidad es que Almendra tiene decidido no jugar más en Boca y exponerse a una sanción económica que el club ya está evaluando llevar a cabo.

Por lo pronto, su última aparición pública fue mediante su cuenta de Instagram, donde publicó una foto junto a su bebé Francesca, nacida en julio de este año. Lejos de los entrenamientos, y sin lugar hoy por hoy en el equipo que comanda Miguel Ángel Russo, el futuro de Agustín Almendra es realmente incierto.

