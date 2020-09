Un DT argentino no pudo salir del país por el coronavirus y dirigió en la Libertadores por Whatsapp: su equipo ganó en el descuento

Estudiantes de Mérida dio la nota al superar en el séptimo minuto del tiempo de descuento a Alianza Lima de Perú. El equipo venezolano perdía por 2 a 0 y con un gran temple dio vuelta el encuentro por 3 a 2 en el estadio Metropolitano Mérida para lograr tres puntos valiosísimos, por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. En la misma zona forman parte Racing Club de Avellaneda y Nacional de Montevideo, que se enfrentarán mañana desde las 17, en Avellaneda.

Sin embargo, lo llamativo no fue solamente la gran reacción del conjunto local, sino que su entrenador dirigió a través de Whatsapp. Se trata del argentino Martín Brignani, quien siguió las acciones del juego por TV y vía aplicación de celular desde Mar del Plata, ya que no pudo regresar a Venezuela por no encontrar vuelos por razones de la pandemia de coronavirus.

Este fue el primer éxito para Estudiantes de Mérida, que al sumar tres puntos dejaron en soledad en la última posición a su vencido de esta jornada, que perdió en sus tres presentaciones. Racing y Nacional son los que lideran el Grupo F con 6 unidades cada uno.

Alianza se puso en ventaja a los 6 minutos del segundo tiempo con el penal convertido por Alexi Gómez, tras la falta cometida por Edson Rivas. Tres minutos más tarde amplió la ventaja con el remate de Joazhiño Arroé Salcedo, esquinado al caño derecho del arco de Estudiantes, al recibir una asistencia de Rinaldo Cruzado, de acuerdo a lo consignado por el medio peruano El Comercio.

Los peruanos se mostraron más punzantes en un encuentro de juego equilibrado, donde el conjunto local logró descontar a los 19 minutos del complementario cuando Edson Rivas, habilitado por Christian Flores recibió la pelota en el centro del área para convertir con un tiro a la izquierda del arquero Leao Butrón. Esto le permitió reaccionar y al final quedarse con la victoria al equipo dirigido por el técnico argentino Martín Brignani.

La igualdad la alcanzó a los 36 minutos con un envío rasante y esquinado al caño izquierdo por parte de Wílson Mena y cuando se jugaban 6 minutos adicionados al final, José Rivas señaló el triunfo al convertir un tiro penal, con lo que Estudiantes lleva cinco éxitos de local en sus últimas siete presentaciones internacionales. En el banco del perdedor estuvo el argentino Carlos Beltrán, quien no ingresó.

En la imagen jugadores de Estudiantes de Mérida (EFE /Raúl Martínez/Archivo)

El entrenador Martín Brignani había viajado a Mar del Plata en mayo y esperó en su ciudad natal por la reapertura del fútbol. Los problemas a la hora de conseguir vuelos lo llevaron a seguir el juego desde su casa ubicada en Colinas de Peralta Ramos. El DT argentino nunca recibió la autorización de la Cancillería colombiana para volar a través de la empresa Viva Air hasta Bogotá y desde allí dirigirse en un avión de cabotaje hasta Cúcuta, para terminar llegando a Mérida vía terrestre. Pese a que hubo una gestión del viceministro de Deportes de Venezuela, el viaje no prosperó y tuvo que quedarse en la ciudad balnearia argentina, a más de 8 mil kilómetros.

“En marzo estaba en Mérida, aparece lo de la cuarentena y en mayo puedo regresar a la Argentina en un vuelo de repatriación. Estoy en Mar del Plata con mi familia. Desde el primero de julio se comenzó a entrenar y estoy intentando regresar a Venezuela porque solo se admiten vuelos de repatriación”, detalló Brignani en diálogo con CieloSports.

“El tema es que hay corredores sanitarios que no me permiten ingresar desde otros países. Los vuelos aparecen y desaparecen, hubo uno de Buenos Aires – Bogotá, pero se canceló. El vuelo que salía de Santiago de Chile que iba a Caracas también se canceló por lo que hay que estar pendientes de qué forma puedo llegar. Es complicado en cuanto a lo profesional para poder estar con el equipo en lo que representa un partido de Copa Libertadores”, agregó el DT.

Los problemas terminaron ahí, ya que su ayudante de campo, José Torrealba, dio positivo de coronavirus y no pudo estar en el banco de suplentes. “Se hicieron el PCR y mi ayudante más directo que iba a dirigir dio positivo y está aislado en la casa, por lo que estamos viendo si Conmebol nos habilita poder presentar un entrenador de las categorías menores y trabajar con los dispositivos electrónicos desde el banco de suplentes”, explicó el DT en la previa del encuentro por la Libertadores.

“El partido lo voy a ver desde mi casa y mi ayudante desde la suya y trataremos de tomar decisiones rápidas y confiar también en e equipo. Tengo charlas diarias con los jugadores, hoy hablé vía Zoom y pude ver el entrenamiento en vivo. Vamos a intentar de ver los videos que tenemos preparados de Alianza Lima”, cerró Brignani, quien tuvo un final feliz pese a todo.

