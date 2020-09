Su primera vez en La Bombonera, el cruce con un hincha de River y la última declaración de amor: la historia del flechazo de Dani Alves con Boca

Dani Alves, el día que visitó la Bombonera por primera vez a fines del 2015

Dani Alves jugó en seis equipos a lo largo de su carrera. Debutó en Bahía y actualmente se encuentra en San Pablo. Con dos temporadas en cada uno, estos son los únicos dos equipos que representó en su Brasil natal. Durante las casi dos décadas de profesionalismo que lleva desde aquella presentación en 2001 hasta la actualidad, el lateral además jugó seis temporadas en el Sevilla, ocho en el Barcelona, una en la Juventus y dos en el PSG. Son 43 títulos los que ganó contando su paso por la Selección de Brasil que se inició en 2006.

Lo llamativo en la exitosa carrera de Dani Alves es que aunque nunca estuvo ligado profesionalmente a Boca, guarda un gran amor por el conjunto argentino. El futbolista de 37 años lo confirma año tras año con diferentes gestos. Uno de los primeros fue cuando le tocó visitar la Bombonera durante una fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas. Convocado por la selección de Brasil, Dani Alves exteriorizó su pasión por los colores azul y oro, pero sobre todo por el mítico estadio boquense.

Exabrupto de Dani Alves al conocer la Bombonera

“Señoras y señores, presento a ustedes un templo del fútbol para los apasionados de esta profesión. Damos una vueltita por acá, en la Bombonera. La c... de su madre, uno de los más grandes templos”, describió el por entonces defensor de Barcelona y Brasil, en un video que colgó en sus redes sociales en noviembre de 2015.

Fue la primera muestra de cariño el estadio, pero la confesión sobre de qué club es hincha en Argentina Dani Alves la dio en junio de 2018. Luego de cruzarse con un grupo de argentinos y tras acceder a un pedido de saludo de los fanáticos, el brasileño que en ese entonces se encontraba jugando en el PSG, con su clásico buen humor expresó: “Viva Boca”. Y, para no dejar lugar a dudas sobre su preferencia, agregó: “Somos (sic) de Boca, lo siento”.

Dani Alves reveló de qué cuadro es en Argentina

El mundo ya estaba al tanto del sentimiento que le despertaba Boca a Dani Alves. A tal punto fue su declaración de amor que en la previa del encuentro entre River y Flamengo, por la final de la Copa Libertadores 2019 en Lima, un hincha del Millonario le sugirió que alentara al conjunto millonario. En ese entonces, el brasileño no dudó y lanzó: “¡Soy de Boca!”.

Dani Alves explotó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram cuando le hablaron del Millonario. “Soy de Boca, joder, la c... de su madre, qué River, ¿somos locos? ¿Qué les pasa?”, fue el inesperado exabrupto a minutos del duelo que ganaría Flamengo por 2 a 1, con dos goles en los últimos dos minutos de partido. Luego se arrepintió un poco, pero sostuvo su pensamiento. “Cuidado con lo que hablan porque es una polémica después, pero a mí no me importa nada, soy de Boca”, concluyó.

El exabrupto de Dani Alves a favor de Boca y en contra de River en la previa de la final de la Libertadores ante Flamengo

Sin embargo, la verdadera declaración de amor de Dani Alves la dio este año. Fue a mediados de abril cuando confesó su deseo de jugar en Boca antes de retirarse.

“La verdad que no estaría mal, la gente sabe el cariño que tengo por Boca. Y normalmente no es porque la gente dice: ‘Boca, es un grande y bla bla bla’. Siempre ha sido porque me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con ellos, me pasó como cuando fui a Barcelona”, aseguró el brasileño en un Instagram Live con @andrescantorgol, cuando le propusieron que cumpla su sueño de jugar en el Xeneize antes de retirarse.

Dani Alves confesó que quiere jugar en Boca

También tuvo tiempo de responderle en Twitter a un hincha de Boca que lo pidió como refuerzo. “Con 38 años es mejor que todos los jugadores de Boca. Quitando a Wanchope, claro”, escribió el fanático. “Calma bro, 37. Más cinco años y listo”, fue la respuesta del brasileño, que mostró su nuevo look en las redes sociales.

Calma bro, 37 😂.... mas 5 anos y listo! https://t.co/zFz3viPyfk — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) May 5, 2020

Dani Alves se encuentra en San Pablo y tiene un vínculo hasta diciembre de 2022. Si bien cuenta con una cláusula de salida, el lateral derecho gana cerca de 4 millones de euros por temporada, unos 330 mil euros al mes. ¿Podrá cumplir su sueño?

San Pablo recibirá mañana a River en el Morumbí, desde las 19 hora argentina, por la tercera feche del Grupo D de la Copa Libertadores. Dani Alves no podrá jugar debido a una lesión sufrida en la victoria por 1 a 0 ante Athletico Paranaense. Una baja más que sensible para el equipo paulista.

“En los resultados de Daniel Alves se observa que había una fractura en el antebrazo derecho. Será operado el jueves para colocar una placa para corregir la fractura y se espera que la recuperación sea buena. No podemos estipular el plazo”, expresó el médico del club, José Sánchez. El defensor brasileño sufrió una patada involuntaria que le provocó la lesión que lo obligó a pasar por el quirófano. El capitán y referente del San Pablo se encuentra con trabajos de fisioterapia.

Dani Alves habla de River y de Gallardo

En la antesala al encuentro ante River, que marcará la reanudación del San Pablo en la Copa Libertadores, Dani Alves dialogó con el sitio oficial y le brindó un impensado elogio al entrenador del equipo millonario.

“Gallardo es una de las grandes apuestas del fútbol mundial, sin duda alguna. Por la capacidad que tiene de extraer. No sólo vale ser un gran entrenador si no puedes conseguir extraer de cada jugador el resultado. Fue considerado por los clubes europeos por eso, por el poder que tiene de extraer lo mejor de cada jugador y colocarlo en función del equipo. Eso es lo más destacado para mí de Gallardo”, fue la observación que realizó el futbolista.

Alves enfrentó al conjunto del Muñeco en el Mundial de Clubes de 2015 cuando militaba en el Barcelona y conoce su valía. “Enfrentar ese tipo de situaciones es agradable, es un desafío. Me gustan mucho este tipo de desafíos porque nací para eso, nací para competir en el alto nivel, nací para intentar hacer grandes presentaciones contra grandes clubes”, añadió.

Marcelo Gallardo, durante el entrenamiento de River Plate en su predio en Ezeiza (Prensa River- Diego Haliasz)

Cuando le hablaron de los próximos cruces con River en la actual edición de la Copa, el brasileño respondió: “Son pruebas necesarias. Ya tuve la oportunidad de jugar contra River en otro equipo. Son pruebas valiosas para saber cuál es tu nivel dentro de la competición. Creo que River está en esta posición de llegar a la final dos veces por la constancia de su trabajo, por la apuesta de un trabajo, por la apuesta de una filosofía”.

Para terminar, el lateral derecho que aseguró haber firmado en San Pablo para escribir su nombre en la historia del club, habló de los objetivos del conjunto brasileño: “La expectativa es retomar su historia en la competición. Tenemos que estar bien preparados y conscientes de las dificultades que vamos a afrontar pero también de las posibilidades que tendremos de reescribir la historia”.

SEGUÍ LEYENDO:

La sutil burla de River a Boca que causó furor en las redes sociales

La dramática confesión del Turco García: “Tomaba cocaína como para que me diera un ACV o un paro cardíaco fulminante”

Volvió el Hulk iraní tras recuperarse del coronavirus: acusó de miedosos a sus rivales y confirmó un histórico combate

El inédito video del momento en el que Álvaro González insulta a Neymar en el clásico de Francia