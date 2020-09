Fuerte crítica del descubridor de Simeone: “Sus equipos pegan y lloran, me gustan, pero no como lloran”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid (Reuters/Carl Recine)

Daniel Willington fue el descubridor de Diego Pablo Simeone. Fue el entrenador que lo hizo debutar al Cholo en Vélez Sarsfield hace exactamente 33 años. El ídolo del Fortín surgido de Talleres de Córdoba, recordó la época de futbolista del actual técnico del Atlético de Madrid.

“Los equipos de Simeone pegan y lloran. Me gusta como juega, pero no me gusta como lloran”, fue la crítica de Willington en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad y LT10. El ex delantero igualmente destacó la carrera de Simeone, tanto de futbolista por su temple como de entrenador, siendo considerado por muchos uno de los mejores en la actualidad.

“El Cholo jugaba de 10 y el Turu Flores de 5 y yo los invertí. Al Cholo lo puse de 5 y 8, aparte era profesional 100 %, no como yo”, recordó Willington, quien fue clave para que Simeone terminara afirmándose en la mitad de cancha.

A la hora de analizar el juego que pregonan los equipos de Simeone, Willington lo comparó con su forma de jugar aunque sentenció: “¿Por qué te crees que llevó al uruguayo en su momento? A Godín... porque tiene el estilo que tiene él: pegan y lloran. Me gusta como juegan, pero no me gusta como lloran”.

Daniel Willington, emblema de Vélez Sarsfield (Prensa Vélez)

Para terminar, el emblema de Vélez Sarsfield respondió la consulta sobre quién es el mayor ídolo de la historia del Fortín: ¿Carlos Bianchi o José Luis Chilavert? “Don Pepe Amalfitani”, cerró, entre risas.

Al margen de los detractores, la carrera como entrenador de Diego Simeone en el Atlético de Madrid ha sido más que exitosa. Año tras año pelea palmo a palmo con el Real Madrid y el Barcelona por La Liga española, además de alcanzar con frecuencias las etapas decisivas en las competiciones europeas.

El Cholo se convirtió en DT del conjunto colchonero, donde fue una de las grandes figuras como futbolista, en diciembre de 2011 y desde entonces logró siete títulos: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa se España (2014-15), dos Europa League (2011-12 y 2017-18) y dos Supercopas de Europa (2012-13 y 2018-19). La gran cuenta pendiente sigue siendo la Champions League, aunque supo llegar a dos definiciones.

En su etapa como futbolista, lo dicho, Simeone debutó en Vélez un 13 de septiembre de 1987 de la mano de Daniel Willington. El Cholo siguió su carrera en el Pisa de Italia (1990), Sevilla de España (1992-1994) y Atlético de Madrid hasta 1997. Ese año retornó a Italia para jugar en el Inter y en 1999 pasó a la Lazio.

En tanto, en 2003 decidió retornar al club que más lo marcó en su carrera: Atlético de Madrid. El punto final como futbolista fue en Racing donde arribó en 2005 para retirarse un año después y dale inicio a su exitosa carrera de entrenador.

