La AFA premió con camisetas de la Selección a 20 donantes de plasma

A comienzos de julio, cuando en el país los casos de infectados de coronavirus comenzaron a aumentar su número más rápido, desde la Asociación del Fútbol Argentino decidieron lanzar una campaña solidaria y de concientización para la población. Bajo el lema de “Doná Plasma”, la entidad que rige el fútbol argentino alentó a que todos los socios de los clubes que hayan tenido COVID-19 y ya estén recuperados donen su plasma para salvar vidas y, a cambio, reciban una camiseta de la Selección como agradecimiento.

A menos de un mes del lanzamiento de la misma, el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, entregaron la indumentaria prometida a los primeros veinte pacientes recuperados que cumplieron con la iniciativa.

Fue así que este lunes al mediodía se llevó a cabo un pequeño acto en el predio de Ezeiza en el que los invitados recibieron su camiseta de la Albiceleste, a las que se les estampó el número ’10′ y el apellido de cada uno de los donantes.

La AFA recibió a los primeros 20 donantes premiados con una camiseta de la Selección personalizada

“La entrega salió muy bien, fue muy lindo todo. Los donantes llegaron, fueron recibidos por el Presidente Tapia y se les entregó a cada uno su camiseta personalizada. Después se les ofreció una visita guiada por las instalaciones del predio y quedaron enloquecidos”, le detalló una fuente a Infobae acerca de la jornada.

Además, otro de los que se mostró entusiasmado de poder participar fue el propio Kicillof, quien desde el primer momento apoyó esta idea promulgada por la institución de la calle Viamonte. Si bien en un primer momento no se estipuló con la posibilidad de que el Gobernador esté presente, él mismo quiso asistir para acompañar en la entrega de las casacas.

“La verdad que quiero felicitarlos porque es un gesto muy patriótico el de ustedes. Es un gusto poder recibirlos a ustedes, que son los primeros 20 donantes, socios e hinchas de instituciones deportivas a las cuales nos toca representar. Ustedes ayudaron a dar vida y siento una emoción muy grande que desde el fútbol podamos impulsar esto”, fueron las palabras con las que recibió a los agasajado el Chiqui Tapia.

En la entrega estuvo presente el Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa

Además, el mandatario aprovechó para hablar acerca de la vuelta a los entrenamientos del fútbol profesional y de la reunión que mantendrá con el Ministro de Salud, Ginés González García, este mismo martes. “Queremos que nuestros capitanes, nuestras figuras, los técnicos, sean las voces cantantes. No sirve de nada tener le mejor protocolo si después nuestros jugadores no son profesionales a la hora de volver con sus familias. Yo tengo mucha responsabilidad en esto. Para que un equipo vuelva a entrenar se necesitan unas 60 personas en un mismo lugar, y debemos hacer las cosas bien para que no se traslade el virus. Ojalá pudiéramos encontrar pronto lo que todos buscamos, tener la posibilidad de decir que esto terminó y volver a nuestra vida. Mientras tanto, debemos ser todos responsables. No tengan dudas de nuestro compromiso y la lucha para salir de esta situación”, completó.

Por su parte, Kicilof también le dedico unas palabras a los donantes: “Han dado una parte de ustedes para que otro pueda curarse. Estamos agradecidos a la AFA y a todos ustedes por este gesto solidario. Es muy de argentino ser solidario y esta iniciativa une dos cuestiones que nos representan mucho: la solidaridad y la pasión. Tenemos que evitar que la gente se contagie y eso depende de las decisiones que toma el estado y de estas campañas para concientizar, generar más comprensión. Por eso, esta iniciativa que tuvo la Asociación del Fútbol Argentino es interesante e importante en varios sentidos”.

Seguí leyendo:

Un ex dirigido por Miguel Ángel Russo aseguró que Boca quiere incorporarlo

La donación de Diego Maradona para la lucha contra el coronavirus y la sorpresa que prepara con Messi

Tres refuerzos y más contratos profesionales: las novedades de Racing en el fútbol femenino