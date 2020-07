La foto de entrecasa que publicó la hija de Riquelme y mostró un costado desconocido del vicepresidente de Boca

La hija de Riquelme subió una foto a sus redes que se viralizó por el look de su padre (Instagram: @floriquelme)

Tras 19 años como jugador profesional y luego de colgar los botines en 2015, Juan Román Riquelme decidió volver al mundo del fútbol pero desde otro función. Fue así que desde diciembre del año pasado, cuando la lista encabezada por Jorge Ameal ganó las elecciones, el ex enganche se transformó en el vicepresidente segundo de Boca y el encargado del consejo de fútbol de la institución. Sin embargo, más allá de su labor como futbolista o dirigente, este jueves el Torero se volvió noticia por una foto que subió su hija que refleja otro costado del ídolo xeneize mucho más humano.

En su cuenta de Instagram, Florencia Riquelme, la hija mayor del ganador de tres Copas Libertadores, decidió subir una imagen en la que se la ve a ella de bebé junto a su padre, mucho más joven y vestido con un pijama de entrecasa. “Te amo”, escribió la descendiente del ex futbolista de 42 años junto a la placa que rápidamente fue replicada por varios fanáticos.

Un detalle no menor que los usuarios no dejaron pasar fue el de las cortinas azul y oro del hogar de Román que se alcanzan a ver. Una muestra del cariño que el ’10′ siempre le tuvo al conjunto de la Ribera. Si bien la instantánea no tiene la fecha en la que fue tomada, desde las redes intuyen que, por la edad de la joven que hoy tiene 21 años, sería del 2000, año especial tanto para el futbolista como para el club en el que terminaron conquistando un torneo apertura, una Libertadores y una Copa Intercontinental.

Esta semana, entre reuniones a distancia para llevar a cabo negociaciones por las contrataciones, renovaciones y posibles salidas, trascendió que Riquelme puso un alto a su rutina diaria para charlar un rato con una vieja gloria como Ángel Clemente Rojas, quien tendría un lugar como empleado del club para hacerse cargo de la Mutual de ex jugadores.

“Hace algunos días me llamó Riquelme a mi casa. Charlamos de fútbol, como siempre, y quiere que me haga cargo de la Mutual. Yo ya le dije a Román que era el mejor de la historia del club”, reveló Rojitas en diálogo con Radio Late.

