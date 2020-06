Conmoción en Independiente por la muerte del ex arquero Pestañita Morales a los 55 años

Pestañita Morales murió a causa de un paro cardiorrespiratorio a los 55 años

Quizá el denominador común del hincha del fútbol argentino no reconozca el nombre de Carlos Luis Morales, pero si se menciona el apodo de Pestañita es inevitable que aquellos nostálgicos que disfrutaron del Independiente de Miguel Ángel Brindisi de los ’90 no sepan a quien se hace referencia. Fue así que, este lunes, el público del Rojo quedó conmocionado al enterarse del fallecimiento del ex arquero, a sus 55 años.

Morales murió a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante en su Guayaquil natal, así lo confirmó su abogado Carlos Sánchez. De esta manera, desde la institución de Avellaneda quisieron darle el último adiós a su ex jugador. “El Club Atlético Independiente lamenta el fallecimiento de Carlos Luis Morales, ex arquero de la institución en las temporadas 94 y 95. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Hasta siempre, Pestañita”, escribió el Rey de Copas en su cuenta oficial de Twitter.

Pestañita había surgido de la cantera del Barcelona de Ecuador, club en donde atajó nueve temporada, conquistó cuatro títulos domésticos y se lo considera un ídolo. Tales actuaciones, sumado al subcampeonato de la Copa Libertadores en 1990, le abrieron la puerta en Independiente en 1994, y si bien llegó para ser suplente del gran Luis Islas, pudo participar de la conquista del Clausura y de la Supercopa Sudamericana de aquel año. Además, Morales brilló en el seleccionado tricolor, arco que defendió durante más de diez años.

Tras su retiro del fútbol profesional en 2001, Pestañita obtuvo el título de periodista e incursionó en los medios de comunicación de su país. Allí, trabajó como presentador de noticias para las cadenas Gamavisión, Ecuavisa y TC Televisión. También tuvo su paso por la política, cuando fue electo como concejal del municipio de Guayaquil entre 2014 y 2018.

La popularidad del ex guardameta y el cariño de la gente que se ganó en su etapa como futbolista los catapultaron a ganar las elecciones en 2019 para prefecto de la Provincia de Guayas (lo que en Argentina sería Gobernador). Sin embargo, durante la actual pandemia del coronavirus se ha visto salpicado por un escándalo de corrupción en la compra de insumos médicos y estaba siendo investigado. Susana González Rosado lo sucedió en su cargo político.

