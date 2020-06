Para Pumpido, el paso del tiempo dejó una enseñanza en el fútbol argentino: no es fácil levantar una Copa del Mundo. Desde México 86 que no puede coronarse. Las dos veces que estuvo más cerca de repetir fueron la mencionada, en Italia 90, y en Brasil 2014, de la mano de Lionel Messi. “Para ganar un Mundial necesitás un equipo. ¿Maradona cuántos Mundiales jugó? 4. ¿Messi cuántos jugó? 4. ¿Y cuántos ganamos de esos mundiales? 1 solo. Eso te demuestra que si no hay un equipo… Nosotros teníamos un extraordinario jugador, como fue Maradona, pero tenía el respaldo de un equipo. Eso tenía el ‘86: un equipo. Con el tiempo se dieron cuenta de esto. De lo contrario se hubiesen ganado todos los Mundiales que jugaron Messi y Maradona. Un Mundial no te lo gana un jugador, te lo ganan los equipos, con los grandes jugadores. ¿Cristiano Ronaldo salió campeón del mundo? No. El equipo del 86 trabajó durante 3 años para ganar un Mundial”, subrayó