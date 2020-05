Además, el ganador de diez títulos con la camiseta del Xeneize, entre ellos dos Copas Sudamericanas y la Libertadores de 2007, no dudó en escoger a Carlos Bianchi como uno de los entrenadores que más lo marcó en sus más de 16 años como futbolista: "Me dio todo. Me hizo debutar en Primera con 16 años después de haber jugado solo 10 minutos en la reserva. Nunca me imagine ser titular en Boca un año después de la Copa Intercontinental habiendo tantos jugadores”.