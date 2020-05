“Era la final del Mundial Sub 20, en Canadá. ¡Hacía un calor! Y yo tenía un problema con los botines, en ese momento yo usaba Nike y no podía encontrar mi onda. Quería jugar con un botín que me gustaba pero ellos no me lo querían dar. Me enojé con la marca, así que fui yo a la tienda y me compré los Nike que a mi me gustaban y no los que ellos me decían que use. Yo no quería usar ese modelo, entonces me compré los que yo quería y que me quedaban cómodos, no el que ellos me querían dar. Empecé a usar eso hasta que para la final me insistieron en que use esos botines. Me empezaron a amenazar de que algo iba a pasar con el contrato así que dije que sí para no tener quilombo”, detalló sobre el comienzo del hecho.