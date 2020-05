Roberto Carlos sorprendió al elegir al mejor futbolista de todos los tiempos: “Ni Messi, ni Cristiano...”

Roberto Carlos jugó 11 temporadas en el Real Madrud (Shutterstock)

Roberto Carlos es considerado como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia y formó parte de uno de los equipos más recordados de todos los tiempos: el Real Madrid de Los Galácticos. Aquel equipo estaba integrado por estrellas como Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo y David Beckham, entre otros, y marcó a toda una generación.

El ex futbolista brasileño dialogó con el sitio Goal sobre cómo era el fútbol a principios del año 2000, los recuerdos de aquel plantel del conjunto español y la comparación con los jugadores de hoy en día. En ese contexto sorprendió al elegir a uno de sus compañeros de aquel entonces como el mejor de todos.

“Ronaldo se destacaba ya en el entrenamiento. Fue el mejor. Nunca habrá otro Fenomeno Ronaldo”, aseguró e insistió: “Ni Neymar, Cristiano o Messi. Ronaldo es único”. El ex jugador de 47 años sostuvo que en ese momento era más difícil destacarse por la agresividad del juego: “Creo que en nuestra generación era más difícil marcar goles. Era más físico en ese entonces y los atacantes estaban menos protegidos. Pero Ronaldo podía hacer todo”.

El goleador que surgió del Cruzeiro llegó al conjunto blanco en 2002, tras haber triunfado en el Inter de Milan y en el Barcelona, en donde apenas estuvo una temporada pero acabó con una marca de 47 goles en 49 partidos. Para ese entonces, Roberto Carlos ya lo conocía de la selección brasileña y estaba al tanto de lo que su compatriota qué era capaz: “Sabía lo increíble que era cuando llegó, pero mucha gente en Madrid no (...) Sorprendió a mucha gente. Recuerdo que 80.000 personas estaban muy felices y gratamente sorprendidos por él”.

Roberto Carlos y los cuatros "Galácticos" del Real Madrid

Aquel plantel estaba plagado de estrellas, por eso el apodo de Galácticos, pero estos futbolistas no sólo se destacaban dentro de la cancha, sino que además estas figuras se adaptaron rápido al club y encajaron de manera perfecta entre ellas: “A pesar de que había grandes jugadores, era solo un grupo de grandes personas trabajando en el mismo entorno. Todos éramos grandes amigos y aún lo somos”.

Roberto Carlos recordó que en el club sólo se podía hablar español, pero que David Beckham terminó aprendiendo también portugués por la amistad que entablaron: “Estaba siempre cerca mío y de Ronaldo, ¡No quería salir de mi casa!”.

Así como entabló una gran relación con el ex futbolista británico, no pudo hacer lo mismo con Zinedine Zidane, quien era más introvertido: “No es uno que hable mucho, así que dejó que su fútbol hablara en el campo. Era como un artista o bailarín de ballet. Es sin duda uno de los mejores de todos los tiempos. Y también uno de los mejores entrenadores del mundo en este momento”. El ex lateral izquierdo hizo hincapié en esta nueva etapa del francés como director técnico: “Crea una buena relación con sus jugadores y conoce la mentalidad del Real Madrid. Simplificó el trabajo de los jugadores y sabe cómo piensan. Están tan contentos con Zidane que ganaron tres trofeos consecutivos de Champions League. ¡Eso dice mucho de él!”.

Más allá de rememorar aquellas viejas épocas y de destacar a sus ex compañeros, el brasileño dedicó el final de la entrevista para hablar del presente y del futuro. Con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acercándose al final de sus carreras, anticipó quiénes serán los jugadores que comenzarán a adueñarse del Balón de Oro en las próximas temporadas: “Todavía creo que tienen otros tres años en la cima, pero Neymar, Mbappé y Hazard se harán cargo después de Ronaldo y Messi”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Una historia desconocida: el día que Tevez casi se pone la camiseta del Real Madrid

Un ex jugador del Real Madrid habló sobre las fiestas que organizaba Ronaldo: “Aparecieron autobuses con señoritas”

El súper equipo que piensa armar Inter con las ventas de Lautaro Martínez y Mauro Icardi