The Last Dance, la serie documental que hace foco en la última temporada de los míticos Chicago Bulls de los 90’s, mostró imágenes del vestuario en el momento en el que Jordan se desploma en el suelo y no puede controlar el llanto. Esta escena fue cortada por la producción. Sin embargo, este jueves se conoció el video inédito completo con la dura secuencia por la que tuvo que atravesar Michael Jordan.