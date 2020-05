¿Michael Jordan plagió una frase célebre de José Luis Chilavert? La publicación del ex arquero

El epílogo del capítulo 7 de la serie documental The Last Dance mostró a un Michael Jordan sin red, en una alocución en la que terminó defendiéndose de su carácter obsesivo y su personalidad avasallante, extremadamente competitiva, que lo llevó a transformarse en el mejor basquetbolista de todos los tiempos, pero también en un personaje que, en la intimidad de los equipos que integró, muchas veces caía antipático.

“Cuando la gente vea esto dirá: ‘No era un buen tipo, quizá haya sido un tirano’. Pero ese sos vos, porque nunca ganaste nada. Yo quería ganar, pero también quería que los otros lo hicieran y fueran parte de eso... Yo no tengo que hacer esto, lo hago porque soy así. Así es como jugué. Esa era mi mentalidad. Y si no querés jugar de esa forma, no juegues (conmigo) de esa forma…”, fue su descargo.

“Mira, ganar tiene un precio. Y el liderazgo tiene un precio. Así que arrastré a las personas cuando no querían ser arrastradas. Desafié a las personas cuando no querían que las desafiaran. Y gané ese derecho porque mis compañeros de equipo que vinieron después de mí no soportaron todas las cosas que soporté. Una vez que te unías al equipo, convivías con un cierto estándar con el que yo jugaba. Ahora, si eso significa que tuve que ir y patearte un poco el culo, entonces lo hice. Le preguntas a todos mis compañeros de equipo. Lo único sobre Michael Jordan fue que nunca me pidió que hiciera algo que no había hecho”, completó su Majestad sobre su forma de llevar al límite a los míticos Chicago Bulls, que ganaron seis anillos de la NBA.

El posteo al que Chila le dio RT

Pues bien, en las redes sociales llamó la atención una frase en el inicio de su discurso, en el que se lo vio conmovido ante la inusual apertura de su corazón. El “nunca ganaste nada” a sus hipotéticos críticos tiene reminiscencias al célebre “tú no has ganado”, que popularizó el ex arquero José Luis Chilavert.

El periodista Fernando Grisolía compartió en Twitter una captura de Su Majestad, en el momento en el que los subtítulos repiten la frase “nunca ganaste nada”. E hizo el link: “Jordan tirando la frase de Chilavert en The Last Dance. Pocas veces vi una mentalidad tan ganadora. Sigo alucinado con esta serie #MJ23”. ¿Qué hizo el ex guardameta de la selección paraguaya e ídolo de Vélez? Se vanaglorió del copyright y le dio RT a la publicación.

Chilavert acuñó la frase en pleno fervor de su enfrentamiento con el también arquero Carlos Fernando Navarro Montoya. El guardameta de Boca había comparado a su equipo con un Mercedes Benz y a Vélez con un Fiat 600. Luego del 5-1 del Fortín al Xeneize en el torneo Clausura 96 del fútbol argentino, Chila no tuvo piedad: “Tendrás un Mercedes Benz, pero tú no has ganado nada”.

