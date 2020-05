“Yo nunca le doy pelota a nadie, no me gustar cargosear y unos muchachos dirigentes de Central Córdoba acá de Rosario me insistieron tanto para ir a ver al Diego al hotel cuando vino a Rosario que les dije bueno, vamos a ir. Entonces vamos al hotel, con un amigo. Yo estaba a 20 metros, de donde estaba Diego, que estaba rodeado de 15 ó 20 personas y pasa Fatu Broun y me dice ‘¿Qué haces acá?’, yo le contestó vengo a ver al Diego, al único que puedo venir a ver, pero me va a sacar rajando y no sé como se me aparece en frente y lo primero que se hizo fue acordarse de mi vieja. ‘Trinche, la concha de tu madre...’ entonces se vino, me abrazó.... me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, vos fuiste mejor que yo’. Lo único que le pude contestar es Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo mas grande que vi en mi vida. Me pasan cosas insólitas”, rememoró con el programa Super Deportivo de Radio Trinidad de Santa Fe.