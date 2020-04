Además, el Pibe destacó la vocación del Muñeco como entrenador. “En la lista de cracks, lo pongo a Gallardo como técnico y como jugador, por que sus equipos juegan como jugaba él. Me sorprendió como técnico. Me hubiera gustado que me dirija Gallardo, es uno de los mejores técnicos del mundo y lo ha demostrado, los equipos que él dirige juegan bien al fútbol”, expresó en diálogo con Radio Mitre.