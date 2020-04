El ex mediocampista pasó también por el ascenso inglés (Oxford United) y distintos equipos del ascenso del país como Defensores de Belgrano: “Jugar 6 años en el Nacional B no es nada grato, la verdad. Más habiendo hecho una vida en River, después todo te parece poco. Pasar una parte de tu vida con ciertas limitaciones que ahora decís bueno, me toca esta posibilidad y no la puedo desaprovechar. El tren a mí no me pasó una vez, me pasó dos, y la segunda vez no me podía bajar de ese tren por no exigirme a mí mismo. Era la chance de mi vida y la tenia que aprovechar”.