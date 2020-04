-Argentina me dio la posibilidad de empezar a dirigir, a experimentar qué era ser entrenador de fútbol, pero me costó mucho sacarme el jugador. Esa madurez me la dio Unión Española. Ahí cambié algunas cosas y me terminé de consolidar. Y en México es donde definitivamente sentí que estaba desarrollando mis ideas como técnico del modo en el que yo quería.