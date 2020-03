“La final de la Libertadores en Madrid no se la saca nadie a River, es algo que quedó marcado. No tengo ninguna duda de que River sigue siendo el mejor, pero hay que reconocer que Boca lo está haciendo muy bien. River no le pudo ganar a Atlético Tucumán, Boca ganó y lo único que hay que hacer es aplaudir al que ganó”, opinó. Además, subrayó a dos piezas que hoy no tienen continuidad en el plan de Gallardo: “Scocco para mí es fundamental y Ponzio es el alma del equipo”.