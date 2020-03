El método de clasificación alternativo que se evalúa: “Estamos trabajando en darle certezas a los atletas. Falta un 40% de los clasificados pero pensamos que las competencias no se van a poder desarrollar en tiempo y forma, tampoco los atletas se van a poder preparar. Pensamos en utilizar el resultado de los Juegos Panamericanos para aquellas competencias que no se puedan disputar. Es importante esto porque muchas veces las clasificaciones son por ranking pero hay atletas que no tienen los recursos necesarios para competir a lo largo de toda una temporada. De esta manera, esto no sería un régimen de clasificación totalmente perfecto pero nos daría certezas de quienes estén habilitados para ir de los que no están clasificados todavía”.