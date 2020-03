Este domingo, el presidente de la Federación Francesa de Atletismo (FFA), Andre Giraud, reconoció que no entendía por qué el COI se negaba a posponer los Juegos Olímpicos de Tokio ante la pandemia de coronavirus: “No se puede aceptar que el COI no esté escuchando el deporte olímpico número uno”, y agregó: “Todos están de acuerdo en que los Juegos no pueden celebrarse en las fechas planificadas”.