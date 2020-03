Con todo este caldo de cultivo, se esperaba la llegada del juicio que pusiera a los barras tras las rejas y acabara por el momento con una guerra que siempre está a punto de cobrarse muertes. No parecía muy difícil la tarea para el Tribunal Oral 4, ya que los testigos del hecho era toda la plana mayor de La Guardia Imperial, entre ellos Julián Escobar, Dario Cariatti y los hermanos Pastor. La fiscalía tenía un caso sólido para acusar por robo en poblado y con armas en concomitancia con lesiones. Pero no contaba con un dato clave que había sucedido en febrero, a dos semanas de iniciarse el caso: hubo una reunión entre las partes enfrentadas de la barra y a cambio de la devolución de aquellas banderas robadas y de una contribución en efectivo, los damnificados se olvidarían de toda la cuestión. Y el juicio fue una pantomima donde los integrantes de La Guardia Imperial dijeron que la furgoneta que los había atacado era gris y no azul, como la de Gavilán, y que tanto a Cabecita de Plomo y a Zelarrayán no los habían visto en su vida, no sólo el día del hecho, sino siquiera alguna vez en la cancha. Insólito. A eso se sumó que la Policía labró un acta de allanamiento a la casa de Gavilán con imperfecciones, casi como si fuera a propósito para dejar abierta la posibilidad de nulificarla y aunque la fiscal no les creyó nada y pidió siete años de prisión para los barras de la facción disidente, el Tribunal se apoyó en el no reconocimiento facial de los imputados y en el color distinto de la camioneta y decidió este lunes, a sólo horas de que se decretara la inactividad judicial por el Coronavirus, absolverlos de culpa y cargo. Una vez más, la Justicia volvía a ser doblegada por un pacto de barras. Como ayer, como hoy, como casi siempre.