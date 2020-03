-Los clubes están alerta, nos dicen qué medidas de seguridad están tomando ellos y nos preguntan qué garantías de preservación de la salud de los jugadores nosotros les podemos dar. Y la verdad es que mucho no les podemos decir. Les podemos garantizar que vamos a hacer todo lo posible para que estén protegidos, pero la realidad es que después puede pasar cualquier cosa. No podemos prometer que no les va a pasar. Lo que yo les digo es que apenas tenga una duda les voy a decir que no vengan. Cuando hacíamos la lista sabíamos que todo se iba a complicar.