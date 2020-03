La noticia la informó el propio club por intermedio de su sitio oficial y por extensión todos los integrantes del plantel profesional de fútbol serán sometidos a exámenes, aunque el propio Hübers no tuvo contacto con sus compañeros tras haber estado expuesto al virus. “Se supone que Hübers se infectó en un evento en Hildesheim el sábado por la noche. Dado que el jugador de 23 años no ha tenido contacto con sus compañeros de equipo desde la infección, que puede localizarse con precisión, no se puede suponer que sus compañeros se hayan infectado con él. Sin embargo, se actúa de manera responsable: todo el equipo profesional, el equipo de entrenamiento y el personal son examinados para detectar el virus como medida de precaución”, anunciaron desde la institución que la temporada pasada descendió a la Bundesliga 2, segunda división del fútbol alemán.