El conflicto aquel domingo estalló por un cortocircuito fuera del estadio; según pudo averiguar Infobae , por el reparto de entradas: el grupo de Tablada no recibió la cantidad suficiente. En consecuencia, los líderes de la banda, ya dentro de la popular, apuntaron a Alejandro Chana, alias Kili (cabeza de la facción dominante de Ciudad Oculta) dominante) como responsable y lo agredieron, hiriéndolo en un ojo. Claro que la riña no quedó ahí. El grupo de Ciudad Oculta intentó recuperar el honor a puro facazo. Como si en vez de siglo XXI, el tiempo se hubiese detenido en la época del Far West. Y las imágenes que se vieron en un partido televisado a todo el país fueron dantescas.