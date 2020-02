“Quería hablar por lo que dijo Alexis, no es la verdad lo que dijo. Él ha manifestado que se quería ir porque le había salido el permiso de trabajo. Yo no le voy a sacar la oportunidad de irse a ningún jugador, menos si no quiere estar en el club. Fui personalmente al hotel donde estaba hospedado el dirigente del club inglés y me dijo lo mismo, que se lo querían llevar. Creo que no hay que mentir, hay que decir la verdad”, señaló Marcelo Delgado, integrante del consejo de fútbol del Xeneize, en diálogo con 90 Minutos, de Fox Sports.