Mac Allister contó que Riquelme, algo enojado, le preguntó qué sería de su futuro y él le respondió que quería quedarse en Boca. Román entonces se mostró a gusto porque lo tenían en cuenta junto al cuerpo técnico pero a las pocas horas... “Me enteré que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Ahí sentí que no me valoraron, que no era importante o que no querían que me quedara. Hablé con mi familia y tomé la decisión”.