No haber podido jugar en la selección mayor fue, quizás, la mayor frustración de su carrera. Sin embargo, hubo una posibilidad en su mejor momento: “A principios del ’86, Pumpido y Ruggeri me comentaron que Bilardo les había preguntado por mí y que era probable que me llamara. Finalmente no se dio y alguna vez me llegó que el veto había sido porque yo hablaba mucho de política, que a alguien que tomaba decisiones eso no le gustaba. Y no había sido Bilardo. Me quedé con las ganas de jugar oficialmente con Maradona. Lo hice en un partido a beneficio y fue increíble. Vos agarrás la pelota y lo único que ves es a Diego, no ves a nadie más”.