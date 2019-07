Las alegrías eran efímeras por aquellos tiempos para la porción azul y oro del país. Y Gustavo Torres recuerda a la perfección como se vivían ciertas situaciones: "Hay algunas cosas del mundo Boca de aquellos años que me dan pena. Un ejemplo es lo que pasó aquel día al volver de Rosario, donde nuestras familias nos esperaban en el hall de la Bombonera para festejar. Recuerdo que era el día del padre y mi viejo estaba allí y luego me contó que Antonio Alegre, el Presidente del club, se paró entre todos y preguntó: '¿Quién es Torres?' No conocía al que había hecho los goles del triunfo. Una vergüenza. Lo mismo que Heller, que era el que manejaba todo. Días antes del partido con Newell´s yo estaba por arreglar el contrato y lo encaré: "Carlos, tenemos que ver mi tema". El estaba sentado junta al pipa Higuaín y de manera casi burlona me respondió: "Si el domingo hacés un gol a los 44, otro a los 45 y ganamos la liguilla, pedime lo que quieras". Cuando terminó el partido en Rosario, el pipa me dijo: "Ahora pedile el club" (risas). Gracias a aquellos goles, Boca anduvo mejor ese año y en diciembre ganaron las elecciones. Nunca me lo reconoció. Económicamente, la situación era muy complicada. En 1985 jugaba en la primera pero no tenía ni viáticos, solo cobraba premios. Iba de Merlo a la Bombonera en tren y colectivo. Un día llegamos dos minutos tarde junto a otro compañero (Pablo Matabós) y Di Stéfano nos dijo que nos iban a sacar del sueldo la multa como estaba acordado. Yo le respondí que no me podían sacar nada, porque no tenía sueldo… Alfredo no lo podía creer".