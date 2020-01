La experiencia para él fue inolvidable y posiblemente lo será también para su joven sobrino, que fue invitado por primera vez a un viaje de este tipo y “sin saber bien adonde iba”. Oreja no se animó a llevar a su hijo mayor (13 años) aunque ya lo tiene en cuenta para el futuro, lógicamente con travesías y ascensos menos complejos y refugios más cercanos por su corta edad. “Mi esposa se quedó con los tres chicos así que también estoy agradecido a ellos que me dan el espacio a mí para hacer lo que me gusta. Ojo, yo soy de Mar del Plata y tengo claro que la playa tiene su encanto y no la negocio, pero estas escapadas por las que uno opta también me hacen bien”, concluye.