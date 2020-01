El Holandés Volador, considerado para sentarse en la mesa chica del fútbol mundial junto al brasileño Pelé y los argentinos Alfredo Di Stéfano y Diego Armando Maradona, había sido sometido a una operación a corazón abierto en 1991 en el centro clínico Sant Jordi tras sufrir un infarto. Fue en su época como DT del Barcelona. Su adicción al cigarrillo, al que apelaba incluso adentro de los vestuarios en su época como futbolista, terminó jugándole una mala pasada. “En mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida, en cambio, fumar, casi me lo quita”, declaró en aquel tiempo en un spot televisivo promovido por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de Cataluña.