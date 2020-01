La primera vez que lo vi, en su primer entrenamiento de Banfield, me le acerqué y le conté una situación de cuando yo estaba en otro club y el estaba en El Porvenir. En un partido le pegué una patada muy fuerte de atrás y tuvo que salir de la cancha en camilla. Él me miró y me dijo “no te registro, ¿así que fuiste vos el burro que me pegó esa patada? Quedate tranquilo que de alguna forma te la voy a cobrar”. “Pero te saqué de la cancha”, alcancé a retrucarle. “Si pero faltaban 5 minutos para que termine el partido”, me dijo riéndose. Esa fue nuestra presentación. Después se la cobró en serio, me hizo de todo. Tengo algunas que se pueden contar y otras no, pero me volvió loco.