Lo más loco le pasó en Arabia, cuando dirigió Al-Ahli en 2004. “Allí descubrí otro mundo. Al quinto día, en el entrenamiento, los jugadores sacaron la alfombra y se pusieron a rezar en dirección a la Meca. Lo primero que pensé es que lo hacían para que me fuera, porque los estaba matando en los entrenamientos. Pero luego volvió a pasar en un partido. Ganábamos por 8 a dos minutos para el final y, en un instante, todo se paró porque era el momento del rezo. Se fueron los equipos y hasta el público... Para mí significó un choque cultural, pero lo entendí y acepté. Y eso me dio una lección que no olvidaré”, recuerda. La lección llegó cuando García sufrió un grave accidente con una moto de agua. El Che se rompió la primera lumbar y por milímetros no se cortó la espina dorsal. “Cuando desperté en la cama del hospital escuchaba murmullos. Eran los hinchas, estaban todos rezando en la habitación, en los pasillos… Pero eso no quedó ahí. En mi recuperación me bañaban, me daban de comer… Me convertí en su familia”, cuenta, emocionado.