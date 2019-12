“Bueno, yo había ido a hacer la pretemporada a Dubai. Me tuve que quedar cuatro días solo porque se fueron antes y yo había mandado a la familia porque supuestamente no íbamos a China. Cuatro días solo estuve. Entonces, un día me llama Gaby. ‘¿Qué haces?. Bien esperando que Silvi está embarazada’, me dice. Yo le contesto: ‘Estoy acá en China, voy a estar este año acá’. ‘Me parece perfecto Javi, quedate ahí un año más. Si podés aguantá y después ya verás’, me comenta”, comenzó su relato Mascherano.