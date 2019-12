¿Podrán los socios votar con la camiseta de Riquelme? Si bien Aguas (Comisión Electoral) desalentó la concurrencia con indumentaria que identifique al ídolo, el presidente Daniel Angelici fue contundente: “¿Cómo no se va a poder? ¿De dónde salió eso? Alguna camiseta dirá Riquelme, otra Palermo y otra Benedetto. En el momento de votar lo que no tiene que estar identificado es el voto”. En tanto, desde la agrupación de Ameal recomendaron no llevar indumentaria, portacarnet o dejar al descubierto tatuajes de los referentes como Riquelme, Battaglia, Delgado o Cascini.