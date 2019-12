Con apenas dos jornadas para la culminación del torneo y a tres puntos de San Pablo -el último clasificado hasta el momento-, el objetivo del elenco colorado es ingresar a la Copa Libertadores. De esta manera, el goleador remarcó sus metas, aunque no aseguró qué podrá pasar en el futuro: “Sin dudas estoy feliz, aunque no he logrado los objetivos este año. Tuvimos la oportunidad de obtener un título, pero desafortunadamente no fue así. Ahora, como dije, lo que sucederá más tarde no lo sé".