EEUU impuso nuevas sanciones a Hezbollah y lo vinculó de forma directa con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán

People, including Hezbollah supporters, gather to mourn Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was killed on February 28 in Israeli and U.S. airstrikes, in the southern suburbs of Beirut, Lebanon, July 8, 2026. REUTERS/Mohamed Azakir

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Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones contra Hezbollah y modificó la descripción oficial del grupo para señalar que opera al servicio del Gobierno iraní bajo el mando de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según un comunicado del Departamento del Tesoro citado por Reuters.

El Tesoro estadounidense también sancionó a diez personas acusadas de formar parte de una red dedicada a transferir dinero en efectivo a Hezbollah, entre ellas un empresario turco al que Washington señala como responsable de una estructura de mensajeros que traslada fondos entre distintos países de la región y la base del grupo en Líbano.

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Según el comunicado, el Departamento del Tesoro redesignó a Hezbollah por “prestar servicios al régimen iraní bajo el mando de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato con REUTERS, explicó que la modificación busca establecer que Hezbollah actúa en nombre del Gobierno iraní, en particular de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

La nueva designación “especifica que Hezbollah es un representante iraní, no una operación independiente como daba a entender la designación anterior”, afirmó un funcionario del Departamento de Estado. El funcionario agregó: “Esto subraya que Hezbollah opera con poca o ninguna consideración por la soberanía libanesa, el pueblo libanés o el Estado libanés”.

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Washington designó a Hezbollah como “organización terrorista extranjera” en 1997 y, en 2001, incorporó al grupo a la categoría de “terrorista global especialmente designado”.

el Departamento del Tesoro redesignó a Hezbollah por “prestar servicios al régimen iraní bajo el mando de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán” (REUTERS)

Las nuevas sanciones buscan afectar las estructuras financieras utilizadas por Hezbollah mediante la congelación de activos y restricciones sobre operaciones bancarias, bienes, servicios y apoyo material.

El Departamento del Tesoro señaló que la red financiera sancionada utiliza mensajeros que viajan en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán para trasladar hasta cientos de millones de dólares entre distintas jurisdicciones.

“La red utiliza mensajeros que viajan en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e Irán para mover hasta cientos de millones de dólares entre jurisdicciones, proporcionando una vía fuera del sistema financiero formal para que Hezbollah obtenga moneda extranjera y evada las sanciones”, indicó el comunicado.

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De acuerdo con Washington, el empresario turco señalado utiliza casas de cambio con sede en Turquía como cobertura y facilitó empresas fantasma y cuentas bancarias para transferencias de dinero relacionadas con la Fuerza Quds. La operación también alcanzó a varios de los mensajeros que participaron en el traslado de fondos.

El funcionario estadounidense sostuvo que las medidas adoptadas el jueves no forman parte de las nuevas acciones que Washington anunció contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles sobre consecuencias económicas para cualquier país que proporcione “cualquier tipo de ayuda a Irán”, mientras Washington busca resolver la guerra que comenzó junto con Israel hace casi seis meses.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el jueves que ofrecerá el lunes una conferencia de prensa sobre “las sanciones más duras de la historia” que Estados Unidos planea imponer contra Irán.

Bessent también sostuvo que “cualquier vínculo restante con Teherán acelerará el olvido económico de una nación, ya sea que ese vínculo se construya de forma deliberada o se ignore de forma voluntaria”.

El funcionario señaló que la presión económica constituye una de las principales herramientas de Washington contra Teherán. “Estamos ahora en una nueva fase en la que la herramienta más eficaz que tenemos es la presión económica que podemos aplicarles”, afirmó el vicepresidente estadounidense JD Vance.

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(Con información de Reuters y AFP)