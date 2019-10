Durante la conferencia de prensa, el atacante que supo ganar el Scudetto y la Supercopa italiana con la Roma en 2001, dejó algunas frases interesantes, mientras repasó su carrera, tal como lo hace la película. “Para mí, el fútbol nunca ha sido divertido. No es un ambiente del que me gusta formar parte. Tengo suerte, gané algunos trofeos, y todavía me recuerdan en Florencia, Roma o Milán. Es el mejor premio, significa que la gente me entendió y vio mis esfuerzos", subrayó.