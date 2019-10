El Negro sostuvo que “River venía desgastado. Cuando Daniel (Passarella) me convocó para inferiores, en una charla, le dije que no teníamos nada, no había ropa para los chicos…”. Y agregó: “Le dije que a River lo tenía que refundar. Yo hacía varios años que no iba al club, y cuando fui me llevé una impresión muy dolorosa. River fue mi segunda casa. Estaba todo roto, todo deteriorado, sin cuidado. No había lugar para entrenar. Alquilamos canchas en GEBA. Estaba difícil”.