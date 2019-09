Su presencia en el equipo coincidió con la levantada del Vélez de Gabriel Heinze: ingresó en la victoria 3-1 ante Newell's, y fue titular en los festejos contra Estudiantes y Atlético Tucumán (sendos 1-0). Sin embargo, en el Monumental, Fernando Gago no integró ni el banco de suplentes. Y brotaron las suspicacias. ¿Por qué el mediocampista central ex Boca no fue considerado para el encuentro frente a River?