"Estábamos en Al Aín, en Emiratos Árabes, y veníamos de ganarle a Boca. Me agarró un periodista para una nota, y me preguntó si estaba feliz y cómo me veía para la final. Yo le dije que esa era la frutilla del postre, que yo ya estaba hecho. Después me agarró Marcelo y me dijo: 'Presi, yo estoy acá levantando a todos y vos decís que ya estas conforme'. Eso me enseñó que nunca hay que darse conforme, es verdad. Siempre hay que ir por más", relató el mandatario de la entidad de Núñez ante una audiencia de más de 600 personas.