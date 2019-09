Hace unos años la frase se repetía entre los que no conocían tanto de básquet y se habían enamorado de la mejor selección de la historia del deporte argentino. Muchos de ellos parecieron desencantados cuando Argentina quedó afuera en octavos de final en el Mundial 2014 y terminó en el 11° puesto tras una dura derrota ante Brasil. Parecía el fin para aquellos amantes de las rápidas aseveraciones ("viste que no había nada atrás", decían ratificando su "pronóstico") que no podían ver que los procesos son lentos y se transitan paso a paso. Los recambios generacionales no se gestan en poco tiempo, se trabajan, necesitan un tiempo de cocción y maduración. Y así fue que, entre críticas y comparaciones, esta nueva camada se gestó. En silencio, a la sombra de ese "monstruo" que fue la Generación Dorada. Porque aquella camada fue todo. Ganó todo, emocionó y dio los mejores ejemplos durante más de una década. Cómo empezar entonces a caminar, a hacer un camino propio, después de semejantes huellas. ¿Cómo llenás esos zapatos?