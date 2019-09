No me demoré en viajar a Brasil y transmitirle a Pelé el deseo de un joven argentino que pintaba para crack. Aceptó con una rapidez que me sorprendió. El encuentro se produjo días después en el departamento del brasileño y en un clima que no invitaba a suponer que el tiempo y los egos los enfrentaría fuera de las canchas. El itinerario hacia Japón contemplaba una escala en Los Ángeles donde contra la selección mexicana se realizaría el ensayo definitivo. La puesta a punto en los umbrales de la competencia oficial. El test resultó una rotunda confirmación de que estábamos en presencia de un equipo que podía ofrecer un nivel de calidad infrecuente. "Pibes, con ese fútbol no se pierde nunca", titulé en la cima de mi comentario. Transcribo un párrafo que explica esa frase: "Majestuoso. Imponente. Mítico estadio de Los Ángeles. Viejo Coliseum, cuyo "charme" europeo parece desmentir su origen en este país del confort y la sofisticación. Viejo Coliseum que naciste allá por 1932 para ver la hazaña de Zabalita y que ya te preparas para otros Juegos Olímpicos. Viejo Coliseum, estos pibes argentinos te quieren ofrendar la alegría y el talento de su fútbol. (…) Estos chicos argentinos saben responder a ese estilo argentino que hoy tiene categoría propia, que pasó de leyenda a ser una pletórica realidad. Toque, desmarque, rotación, pique, freno, gambeta. Cada cosa en su momento, tratando de evitar los excesos. Respetando al público, al rival, a sí mismo. Jugando este fútbol no se pierde nunca, aunque la circunstancia de un resultado diga lo contrario. Ésta es la victoria más linda, la más deseada. Saberse conocido y valorado por el fútbol que se practica. (…) De vuelta en el hotel Olimpia los jugadores se disfrazan, cantan, gritan, aplauden… Así los dejo. En mi habitación trato de asociarme con la máquina de escribir. Sin embargo, no puedo sustraerme de la alegría desbordante que produjo el partido aunque pienso que estamos festejando cosas distintas. Ellos el 2-1. Yo, el fútbol que llevan en el alma".