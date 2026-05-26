Turista desapareció en el embalse Peñol-Guatapé durante fiesta en planchón: buzos continúan la búsqueda

El joven se lanzó al agua sin portar chaleco salvavidas, durante una celebración en el embalse Peñol-Guatapé. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un turista de Medellín permanece desaparecido en el embalse Peñol-Guatapé luego de lanzarse al agua durante una fiesta en un planchón turístico, hecho que desencadenó un amplio operativo de búsqueda liderado por organismos de socorro y autoridades locales en el Oriente antioqueño. La emergencia ocurrió en la tarde del domingo 24 de mayo, mientras decenas de personas realizaban un recorrido recreativo por uno de los principales destinos turísticos de Antioquia.

Según informó MiOriente, la embarcación salió hacia las 13:30 desde los muelles de Guatapé. Horas después, aproximadamente a las 18:15, se reportó la desaparición de Alexander Avendaño Varela, de 22 años, cuando el grupo navegaba frente a la Isla del Sol, entre los sectores de Palmira y Magdalena.

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Testigos relataron que el joven decidió quitarse la camiseta y lanzarse al agua en medio de la celebración. Sin embargo, no llevaba puesto chaleco salvavidas, elemento exigido de manera obligatoria para quienes ingresan al embalse en cualquier tipo de embarcación turística o recreativa.

La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, confirmó al medio regional que ninguno de los ocupantes del planchón utilizaba chaleco salvavidas al momento de la emergencia. La mandataria también explicó que el incidente ocurrió en jurisdicción de El Peñol, razón por la cual desde esa administración se coordinó la respuesta institucional y el despliegue de búsqueda.

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La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, confirmó detalles del operativo y las condiciones en las que ocurrió la emergencia. - crédito la prensa oriente

Equipos especializados trabajan en la búsqueda

Tras conocerse la desaparición, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol inició las labores de rastreo durante la noche del domingo. Posteriormente, en la mañana del lunes 25 de mayo, se reforzó el operativo con la llegada de 14 buzos especializados pertenecientes a los cuerpos de bomberos de Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

Según El Colombiano, los rescatistas adelantan inmersiones a profundidades de entre 20 y 33 metros, utilizando dos embarcaciones, sonares y equipos técnicos especializados para tratar de ubicar al joven desaparecido.

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Henry Berrio Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, explicó según El Colombiano que las condiciones del embalse representan una dificultad importante para los organismos de socorro. Según indicó, la baja temperatura del agua, la poca visibilidad y la profundidad de la zona reducen considerablemente las posibilidades de rastreo.

A las labores también se sumaron unidades de la Policía Fluvial, integrantes de los Bomberos de Guatapé, personal encargado de la protección del embalse por parte de EPM y funcionarios de la Alcaldía de El Peñol.

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Las autoridades señalaron que las operaciones continuarán este martes 26 de mayo y que el perímetro de búsqueda fue delimitado con base en la información suministrada por familiares y personas que se encontraban en la embarcación al momento del incidente.

El embalse Peñol-Guatapé, uno de los principales destinos turísticos del oriente antioqueño, presenta riesgos por sus profundidades y bajas temperaturas. - crédito Colprensa - Diego Pineda

Un embalse con antecedentes de tragedias

El embalse Peñol-Guatapé es considerado uno de los complejos turísticos y náuticos más importantes del país. No obstante, las autoridades han advertido reiteradamente sobre los riesgos que implica ingresar al agua fuera de las condiciones permitidas.

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La represa tiene una extensión superior a las 2.262 hectáreas y alcanza profundidades de hasta 45 metros en algunos sectores. Además, presenta condiciones que complican las labores de rescate y aumentan el riesgo para quienes intentan nadar allí.

Entre los factores señalados por los organismos de socorro están la presencia de sedimentos, algas, corrientes internas, bruscos cambios de profundidad y bajas temperaturas, elementos que pueden afectar incluso a personas con experiencia en natación.

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Debido a esas condiciones, las autoridades locales mantienen la prohibición de nadar en el embalse y han insistido en que el uso de chaleco salvavidas no es opcional, sino una obligación para todos los pasajeros de embarcaciones turísticas.

El uso de chalecos salvavidas es obligatorio para quienes participan en actividades acuáticas en el embalse, según las autoridades locales. - crédito EFE/Luis Eduardo Noriega A.

De acuerdo con cifras citadas por el medio, cerca de 50 personas han muerto ahogadas en el embalse durante la última década. Uno de los casos más recientes ocurrió en agosto de 2024, cuando un pescador de 20 años perdió la vida tras el naufragio de una embarcación.

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Días después de ese hecho también murió un menor de 15 años, de nacionalidad venezolana, luego de ingresar al agua sin portar chaleco salvavidas. En 2025 se reportó además el fallecimiento de Pablo Muñoz, conocido en la zona por sumergirse en busca de objetos perdidos en el embalse.