"Siempre lo hablo con Leo. El medio periodístico argentino es muy exigente y crítico. A Argentina siempre se lo va a exigir al máximo. Se le exige ganar cada torneo o Mundial, estar entre los 4 o ganarlo. Hay que convivir con eso y tratar de no autopresionarse y no contestar cuando se lo critica o cuando le va mal. No solamente Leo, sino toda la generación que llegó a la final del Mundial y la Copa América. Siempre va a quedar con la espina de que no se ganó, de que se perdieron las finales y lamentablemente el fútbol es así, y más el periodista argentino. Habrá que acostumbrarse, incluso hasta hoy en día en Barcelona nos pasa a nosotros".