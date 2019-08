"Uno no puede estar en una tribuna pública y discutir cosas que no se sabe desde qué lugares se dicen (en relación a la altura). Escuché muchas cosas que no me parecieron justas. No me sorprende porque toda mi vida fue así. Nunca di la talla en donde estuve y siempre me queda grande el equipo al que dirijo. Lo único que me interesa es lo que piensan los jugadores", subrayó en su descargo, luego de que su estrategia tuviera éxito. "Volvería a hacer la misma cosa si hubiese perdido 3-0, aunque si perdía me hubiesen sacrificado a mí en una plaza pública", concluyó.