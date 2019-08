Y lo consiguió: a pesar de que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecieron mandar tres veedores de Tribuna Segura para que no ingresaran los que tienen restricciones, la Confederación Sudamericana declinó la propuesta argumentando que no quiere problemas legales y que en todo caso la responsabilidad de que ingresen o no es del club organizador.