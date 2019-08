"Tiene otro defecto. Los periodistas ven otra cosa y por eso le dieron tanta manija. No marcan el defecto que marco yo. No sé cómo los compañeros que tienen más edad no le dicen 'bajá la mano'. Levanta la mano para la tribuna, es un tribunero. Para eso, sigue jugando uno y le explica a este muchacho. Yo no sé cómo Tevez no le dice que baje la mano. ¿Virtudes? Sí, corre bien la cancha", agregó Alonso acerca de su apreciación sobre De Rossi.